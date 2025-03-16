Yunanistan'ın Yeni Kabinesi Yemin Etti

ATİNA 16 Mart Xinhua) -- Yunanistan'ın yeni kabinesi başkent Atina'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin etti, 15 Mart 2025.
Yunanistan'ın yeni kabinesi, bir gün önce açıklanan kabine değişikliğinin ardından cumartesi günü başkent Atina'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin etti. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)
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