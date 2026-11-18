Yunanistan ve İsrail hava kuvvetlerinin havada yakıt ikmali tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Yunan savaş uçakları ile İsrail Hava Kuvvetlerine ait B-707 tipi uçaklar 16 Kasım'da havada yakıt ikmali tatbikatı gerçekleştirdi.

Açıklamada, tatbikatın amacının uçaktaki askeri personelin hava ikmal süreçlerine ilişkin eğitimi olduğu belirtildi.