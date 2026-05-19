Yunus Polislerinden Zeybek ve Akrobasi Gösterisi

ANKARA'da motosikletli polis timleri (Yunuslar) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında zeybek oynayıp ve motosikletli akrobasi gösterisi yaptı.

Başkent'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında okullarda tören ve gösteriler düzenlendi. Yenimahalle ilçesi Orhangazi İlkokulu'nda düzenlenen etkinliklerde yunus polisleri de yer aldı. Çok sayıda yunus polisi, okul bahçesinde zeybek oynadı. Tören alanında motosikletlerle sürüş yapan polisler, akrobatik hareketler yaparak Türk bayrağı açtı. Yunusların gösterisi, öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından ilgiyle izlendi.