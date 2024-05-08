Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 'Halk Günü'nde vatandaşlar ve sivil toplum örgütleriyle buluştu

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 'Halk Günü'nde vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi, talepleri not aldı.

Başkan Balaban'ın her hafta çarşamba günleri düzenleme kararı aldığı 'Halk Günü' bugün ilk kez yapıldı. Ziyaretçileri makamında ağırlayan Balaban, hem vatandaşların hem de sivil toplum örgütleri temsilcilerinin taleplerini dinleyerek tek tek not aldı.

İlçeye daha iyi hizmet etmek için bundan böyle her hafta çarşamba günü vatandaşlarla buluşacaklarını belirten Balaban, şunları söyledi:

"Şimdi artık çalışma ve sahada olma zamanı. Her çarşamba 09.00-12.00 ile 14.00-18.00 saatleri arasında makamımda halkımızı ağırlayacağım. Diğer günler ise halkımızın bize verdiği sorumluluğu yerine getirerek görevimi en iyi şekilde ifa etmeye çalışacağım. Sabah 09.00'dan itibaren işlerimiz, toplantılarımız bitene kadar zaman ve mesai mefhumu olmadan tüm başkan yardımcılarımız, danışmanlarımız ve özel kalem birimimiz, müdürlerimiz, tüm çalışanlarımız ile Yunusemre halkına hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Halk günlerinde vatandaşlarımızla, STK temsilcilerimizle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinleyeceğiz. İlk gün söylediğimiz gibi halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz."