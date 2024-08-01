Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sporcuları tebrik etti

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor'un judo ve badmintonda başarılı olan milli sporcularını makamında ağırladı.

Başkan Balaban, katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalyalar kazanan judo ve badminton sporcuları ile bir araya geldi. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Başkan Balaban, alınan başarılarla gurur duyduklarını belirterek, "Katıldıkları müsabakalarda büyük bir performans göstererek ülkemizi gururlandıran sporcularımızı, emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daima destekçisi olacağız" dedi.