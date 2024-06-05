Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban: Türkiye Belediyeler Birliği'nde değişim zamanı

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Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

(ANKARA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi artık Türkiye Belediyeler Birliği'nde (TBB) de değişim zamanı ama bu değişim adaletli bir değişim olacak. Geçmişte CHP'li veya muhalif belediyelere yapılan uygulamaların hiçbiri olmadan tüm belediyeleri kucaklayacak ve tüm belediyelere her anlamda nisbi temsil oranında eşit hizmet verecek yeni bir değişim olacak" dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Semih Balaban, TBB başkanlık seçimleri öncesi, CHP Genel Merkez'de ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulundu. Balaban şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımızın da dediği gibi artık TBB'de de değişim zamanı ama bu değişim adaletli bir değişim olacak. Geçmişte CHP'li veya muhalif belediyelere yapılan uygulamaların hiçbiri olmadan tüm belediyeleri kucaklayacak ve tüm belediyelere her anlamda nisbi temsil oranında eşit hizmet verecek yeni bir değişim olacak. Biz de bunun için buradayız. Birazdan TBB kongresine geçeceğiz ve değişimi hep birlikte burada da gerçekleştireceğiz."

"Atılım aylarına geçiyoruz"

Balaban, belediyenin geçmiş dönemdeki 'şatafat' haberleri ile gündeme gelmesi ve bu konudaki tutumlarına ilişkin, şunları söyledi:

"En önemli konu şeffaflık. Şeffaf bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O kadar borca, o kadar olumsuz koşullara rağmen mazeret değil, iş üretiyoruz. İzmir'den gelirken Manisa'nın girişinde Süreyya Park vardır, çok büyük bir orman alanı. Onu 1 Temmuz'da halkımızın ekonomik bir şekilde hizmetine sunacağız. Ben bir eğitimciyim. Çocukların eğitim eşitliğini yakalayabilmek için ekonomik dershaneler açıyoruz. İki yerde dershanelerimizi 1 Temmuz'da faaliyete geçiriyoruz. Artık yavaş yavaş atılım aylarına başlıyoruz. En önemlisi dediğim gibi şeffaflık, ortak akıl ve birlikte yönetmek."