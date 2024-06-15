Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban Vatandaşlarla Bayramlaştı

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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Balaban, Kurban Bayramı dolayısıyla makamında vatandaşları kabul etti. Balaban'a eşi Serap Balaban ve Başkan Yardımcıları eşlik etti. Bayramlaşmaya katılan vatandaşlar, Başkan Balaban ile istek ve önerileri de paylaştı.

Balaban, ziyaretlere ilişkin "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin en güzel şekilde yaşandığı, dostluk ve kardeşlik bağlarımızın pekiştiği özel günlerdir. Değerli vatandaşlarımızla bir araya gelerek bu güzel bayramı birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Belediyemiz, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edecek" dedi.