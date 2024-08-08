Yunusemre Belediyesi Açıkhava Sinema Akşamları düzenliyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Açıkhava Sinema Akşamları düzenliyor

Yunusemre Belediyesi, ilçede düzenlediği açıkhava sinema etkinliğiyle halkın ilgisini çekiyor. İlk etkinlik Osmancalı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

08.08.2024 17:30
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, ilçede çeşitli noktalarda düzenlediği açıkhava sinema etkinliğiyle akşamları daha renkli hale getirdi. İlk olarak Osmancalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe halkın ilgisi yoğun oldu.

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı Sanat Günleri ile halkın sanata ulaşımını kolaylaştırırken, hayata geçirdiği 'Açıkhava Sinema Akşamları' ile de vizyonda beğeni toplayan filmleri halkın ayağına götürüyor. İlki Osmancalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen sinema etkinliğine mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Semih Balaban, toplumun kültür ve sanat bağlarını kuvvetlendirmek istediklerini söyledi.

Başkan Balaban, şunları kaydetti:

"Yunusemreli vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için göreve geldiğimiz günden bu yana yoğun çaba sarf ediyoruz. Yuntdağı'na sanatı götürerek halkımızın yüzünde tebessüm olmak bizleri de mutlu ediyor. Yuntdağı Sanat Günleri ile bugüne kadar pek çok mahallede konserler ve sihirbaz gösterileri halkımızı mutlu ettik. Şimdi de yeni bir proje ile halkımızın ayağına açık hava sinemasını götürüyoruz. İlk olarak Osmancalı Mahallemize vizyonda büyük beğeni toplayan film gösterimi yaptık. Halkımızın günlük hayatın stresinden bir an olsun kurtulduğunu görmek bizi de çok mutlu ediyor."

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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