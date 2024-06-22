Yunusemre Belediyesi Kent Orkestrası Dünya Müzik Günü\'nde Unutulmaz Bir Konser Verdi

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi Kent Orkestrası, Dünya Müzik Günü'nde Atatürk Kent Parkı'nda verdiği konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Dünya Müzik Günü'nde anlamlı bir konser gerçekleştirildi. Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında Kent Orkestrası Türk Halk Müziği Kurucu Şefi Mustafa Kılınç, Türk Sanat Müziği Kurucu Şefi Oya İzci başta olmak üzere Cemre Özgür, Sezen Usulu, Anıl Keskin, Caner Yıldırım isimli müzisyenler sahne aldı.

Konseri, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, müziğin özgürlük olduğunu belirterek, "Müziğin toplumlarda birleştirici gücünü göstermek, herkes için her yerde müzik kavramını geliştirmek için müziği ve müzisyenliği kucaklayan bu özel günde çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Belediye olarak bizler bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.