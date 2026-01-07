Yunusemre Belediyesi'nin Hizmete Açtığı Emekli Kafe'ye İlk Gününde Yoğun İlgi

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi tarafından Laleli Mahallesi'nde hizmete açılan Emekli Kafe, ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Halkçı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çay ve suyu 5 TL, kahveyi ise 10 TL'den sunuyoruz. Emekli vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, nefes alabileceği sıcak ve samimi bir mekan oluşturduk" diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi'nin emekli vatandaşların rahatlıkla sosyalleşebilmesi amacıyla hayata geçirdiği Emekli Kafe kapılarını açtı. Laleli Camii yanında hizmet vermeye başlayan kafe, ilk günden yoğun ilgi gördü. Kafeyi ziyaret eden Balaban, vatandaşlarla bir araya geldi.

"Halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz"

Emekli Kafe'nin halkçı belediyecilik anlayışının somut bir yansıması olduğunu vurgulayan Balaban, "Emekli Kafe kapılarını halkımıza açtı. Şu anda kafemize yoğun bir talep var. Halkçı belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çay ve suyu 5 TL, kahveyi ise 10 TL'den sunuyoruz. Emekli vatandaşlarımızın sosyalleşebileceği, nefes alabileceği sıcak ve samimi bir mekan oluşturduk. Laleli Camii yanında yer alan bu kafe ile Yunusemre'de halkçı belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz" dedi.

Balaban'a teşekkür

Kafenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten emekli vatandaşlardan Ertan Urhan, "Çok güzel bir yer. Hayırlı olsun, daim olsun. Semih Başkan'a teşekkür ederim. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz; şu anda tüm emekli kardeşlerimiz bu durumda. Bu kafeyi açan gönlü güzel Semih Bey'e teşekkür ederiz. Yaramıza çare oldu. Normalde kahvehanelerde çay ve kahve 12,5 TL'den başlayıp 15-20 TL'ye kadar çıkıyor. Buranın bu kadar uygun olması çok cazip. Semih Balaban'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir diğer emekli Metin Şahin ise "Manisa'da yaşıyorum, emekliyim. Bu kafeye geldiğim için mutluyum. Belediye Başkanımıza halkını düşündüğü için teşekkür ederim. 2026'yı çok başarılı bir yıl olarak değerlendiriyoruz. Temiz havada oturup vakit geçirmek istedik. Çay her yerde 15-20 TL, burada ise 5 TL. Cebimize katkı sağladığı için Belediye Başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.