Yunusemre Belediyesi\'nden Kadınlara Zumba ve Egzersiz Etkinliği

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte buluşan kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde zumba ve egzersiz yaptı.

Her yıl 16 ile 22 Eylül 2024 tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok etkinliğe imza atan Yunusemre Belediyesi, bu kez de kadınlara yönelik açık havada spor etkinliği organize etti.

Süreyya Tabiat Parkı'nda sabah saatlerinde yapılan etkinliğe yoğun ilgi gösteren kadınlar, uzman eğitmenler Nuray Begeççamlı, Sıla Adıgüzel ve Zarife Tok eşliğinde hem spor yaptı hem de keyifli bir gün geçirdi.

Yunusemreli kadınlar, müzik eşliğinde yaptıkları zumba ve egzersizin ardından kahvaltı yaparak etkinliği sonlandırdı.