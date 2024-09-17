Yunusemre Belediyesi'nden Personeline Etkili İletişim Eğitimi

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi hizmet içi eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Eğitimler kapsamında Kültür İşleri ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görev yapan personele etkili iletişim eğitimi verildi.

Yunusemre Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet etmek için Kültür İşleri ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeline iletişim eğitimi verdi. İnsan İlişkileri Uzmanı Görkem Başaran tarafından Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, kurum içi iletişim, vatandaş iletişimi, sorun çözme becerisi, motivasyon, etkili belediyecilik, ikna psikolojisi ve kriz yönetimi anlatıldı.

Amaçlarının ilçede yaşayan 270 bin vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Semih Balaban, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edilebilmesi adına mesai arkadaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz eğitimde personelimiz kendilerini geliştirme imkanı buldu. Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve sevgili uzmanımız Görkem Başaran'a teşekkür ediyorum" dedi.