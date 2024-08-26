Yunusemre Belediyesi Öğrencileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'na Ortak Etti

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanım Lokalleri ve Meslek Edindirme Kurslarında yaz ayları boyunca eğitim alan ilk ve ortaokul öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı resmetti. 37 eserin katıldığı yarışmada jüri kazananları belirledi.

Yunusemre Belediyesi, düzenlediği resim yarışması ile öğrencileri 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuna ortak etti. Öğrencilerin yaz tatili boyunca eğitim aldığı yaz okullarında resme ilgisi olan 37 öğrencinin katıldığı yarışmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmedildi. Seçici kurul başkanlığını Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan'ın yaptığı yarışmada, jüri ise Mustafa Pala, Hidayet Gültekin ve Orhan Peynirci'den oluştu. Kapalı oylama ile gerçekleştirilen yarışma ilk ve ortaokul olmak üzere iki kategoriye ayrıldı. İlk üç ve mansiyon olmak üzere iki kategoride toplam sekiz öğrenci ödül almaya layık görüldü. 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 11.00'de Belediye'de düzenlenecek resim sergisi açılış töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.