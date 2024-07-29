Yunusemre Belediyesi Örselli ve Maldan Mahalleleri Arasındaki Yolu Düzenledi

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, Örselli ve Maldan mahalleleri arasındaki arazi yolunda çalışma yaparak ulaşımı kolaylaştırdı.

Yunusemre Belediyesi, Örselli ve Maldan mahalleleri arasında yaptığı çalışma ile ulaşımın rahatlamasını sağladı. İşçiliğini mahalle halkının yaptığı, Belediye'nin malzeme desteği verdiği yol çalışması tamamlandı.

Belediye Başkanı Semih Balaban "Ekiplerimiz ilçemizde yol yapım ve onarım ile bakım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalardan birisi olan Örselli ve Maldan arasındaki dere geçişi menfez çalışmasını tamamlandı. Vatandaşlarımızın daha güzel bir Yunusemre'de yaşaması için el birliği ile çalışacağız" dedi.