Yunusemre Belediyesi, rahatsızlıkları nedeniyle ev temizliği yapamayan çiftin yardım talebini karşıladı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi, rahatsızlıkları nedeniyle ev temizliği yapamayan çiftin yardım talebini karşıladı

Yunusemre Belediyesi, çeşitli rahatsızlıklardan dolayı ev temizliği yapamayan Çezil çiftinin talebini geri çevirmeyerek evlerini temizledi. Çift, belediyenin hizmetinden memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

27.06.2024 12:56
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, rahatsızlıklarından dolayı ev temizliği yapamayan Çezil çiftinin talebini geri çevirmeyerek evlerini temizledi. Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vedat Çezil, Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.

Yunusemre Belediyesi, çeşitli rahatsızlıklarından dolayı evlerinin temizliğini yapamayan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Belediye, bu kapsamda rahatsızlıklarından dolayı temizlik yapamayan Çezil çiftinin yardım talebine de kayıtsız kalmadı. Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı evde temizlik ekibi personeli, çiftin evini temizleyerek onlara destek oldu.

Belediyenin hizmetinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vedat Çezil, Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkürlerini iletti. Vedat Çezil, "Eşim Alzheimer olduğu için ev işlerini yapmakta zorlanıyorduk. Bunun için belediyeye başvuruda bulunduk. Ekipler gelerek evimizi temizledi. Yapılan hizmetten dolayı çok memnunuz. Yunusemre Belediye Başkanı'mız Semih Balaban ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Sosyal dayanışmayı önemsediklerini kaydeden Belediye Başkanı Semih Balaban ise yardım talebinde bulunan her vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Belediyemiz imkanları çerçevesinde, bizden yardım talebinde bulunan her vatandaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. Hiçbir talebe kayıtsız kalmıyoruz. Bizim önceliğimiz vatandaşımız. Her yerde söylediğimiz gibi belediyeyi halkımız ile birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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