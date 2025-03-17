Yunusemre Belediyesi YEGEM'de 2025-2026 Eğitim Kayıtları Başladı

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezinde (YEGEM) 2025 - 2026 eğitim ve öğretim yılı erken dönem kayıtları başladı.

Muradiye ve Tevfikiye mahallelerinde hizmet veren merkezde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı erken kayıt dönemi başladı.

Branşlarında deneyimli 25 öğretmenin bulunduğu merkezde her kesimden vatandaşa kaliteli ce uygun fiyatlı eğitim imkanı sağlanacak.

Tevfikiye YEGEM'e kayıtlar için (0236) 237 10 14, Muradiye YEGEM'e kayıtlar için ise (0236) 503 88 70 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.