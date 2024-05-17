Yunusemre Belediyespor oyuncuları Ege Bölge Karması\'na seçildi

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(MANİSA)- Yunusemre Belediyespor'un Futbol A Takımı oyuncularından Yiğithan Turhan ve Latif Aklan Ege Bölge Karması'na seçildi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Yunusemre Belediyespor'un stoperi Yiğithan Turhan ile sağ bek oyuncusu Latif Aklan, gösterdikleri performansla 20 futbolcudan oluşan Ege Bölge Karması'na seçildi. İki yetenek, gelecek hafta UEFA Regions Cup bünyesinde TFF Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği'nde Ege Bölge Karması formasıyla mücadele edecek.

21 yaşındaki Yiğithan ile 20 yaşındaki Latif, Erzurum'da yapılacak Türkiye Bölge Birinciliği'nde oluşturulacak Amatör Milli Takım kadrosuna seçilebilmek için ter dökecek. İki oyuncu gönderdikleri için gururlu olduklarını belirten Kulüp Başkanı Bülent Kanik, futbolcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.