Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Avrupa'dan Gelen Öğrencileri Ağırladı

15.01.2026 13:11  Güncelleme: 14:39
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 'Özel Eğitim Öğrencilerinin Sanat Yoluyla Kaynaştırılması' projesi kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri ağırladı. Proje, özel eğitim öğrencilerinin sanat etkinlikleriyle sosyal hayata katılmalarını amaçlıyor.

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Inclusion of Special Education Students Through Art" (Özel Eğitim Öğrencilerinin Sanat Yoluyla Kaynaştırılması) projesi kapsamında Avrupa'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Münire Bayer Ortaokulu tarafından yürütülen, Avrupa Birliği destekli "Özel Eğitim Öğrencilerinin Sanat Yoluyla Kaynaştırılması" projesi kapsamında İspanya ve Litvanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Yunusemre'de misafir edildi.

Eğitimde fırsat eşitliğini temel alan proje; İspanya'dan Colegio San Jose koordinatörlüğünde, Münire Bayer Ortaokulu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Litvanya'dan Daugu Mirano Gimnasium ortaklığında yürütülüyor.

Projenin üçüncü durağı olan Manisa'da, özel eğitim öğrencilerinin sanat yoluyla sosyal hayata katılımı amaçlanıyor. Bu kapsamda İspanya ve Litvanya'dan gelen 8 öğrenci ve 4 öğretmen, çini boyama ve ebru sanatı gibi geleneksel Türk sanatlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Sanat etkinlikleri sayesinde öğrenciler hem el becerilerini geliştirdi hem de farklı kültürlerden akranlarıyla iletişim kurarak sosyal bağlarını güçlendirdi.

Şehri tanıma programı kapsamında Balaban da projeye katılan Avrupalı misafirleri ve Türk ev sahiplerini makamında ağırladı. Eğitimi ve kültürel çalışmaları belediyeciliğin temel sorumluluklarından biri olarak gördüklerini vurgulayan Balaban, Yunusemre Belediyesi'nin bu tür projelere her zaman açık olduğunu belirtti.

Balaban, "Eğitimde fırsat eşitliği ve özel eğitim öğrencilerimizin sanat yoluyla topluma kazandırılması son derece kıymetlidir. Sanat, farklı dilleri konuşan insanları ortak bir duyguda buluşturur. Biz Yunusemre Belediyesi olarak, insanı merkeze alan her projeye destek vermeyi görev biliyoruz. Dünya barışının ve kardeşliğin yolu sanattan ve eğitimden geçer" diye konuştu.

Proje kapsamında misafir öğrenci ve öğretmenler, Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Manisa'nın tarihi ve turistik noktalarını gezerek kentin kültürel mirasını yakından tanıdı.

