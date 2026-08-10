Yunusların Tekneye Eşlik Anları
Şarköy açıklarında iki yunus, tekneye eşlik ederken cep telefonu ile kaydedildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında iki yunusun tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Denize açılan kişiler, iki yunusun tekneyi izlediğini fark etti.
Yunusların teknenin yanında yüzdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bir süre tekneye eşlik eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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