Yunusların Tekneye Eşlik Anları

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında iki yunusun tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Denize açılan kişiler, iki yunusun tekneyi izlediğini fark etti.

Yunusların teknenin yanında yüzdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre tekneye eşlik eden yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.