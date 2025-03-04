Yüreğir Belediye Başkanı Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüreğir Belediye Başkanı Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayarak basın ile iş birliği ve destek konularında görüş alışverişinde bulundu.

04.03.2025 11:05  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyelerini  makamında ağırladı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Cafer Esendemir ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Ali Demirçalı, şöyle konuştu:

"Toplumun doğru bilgiye ulaşması ve bilinçlenmesi noktasında basın bizim için çok büyük bir değer taşıyor. Görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Basınımızın yaşadığı sorunları da çok iyi biliyoruz. İmkanlarımız dahilinde her zaman yanınızda olamaya ve destek vermeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Yüreğir'imizin daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için tüm birimlerimizde görev yapan personellerimiz ile büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerimizin vatandaşlarımıza doğru bir şekilde aktarılmasında desteğinize ihtiyacımız var. Hem basın hem de ilçemizle ilgili fikir alışverişinde bulunmak için basın emekçilerimiz ile sıkça bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise Basın Özendirme Yarışması ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde verdiği destek için Başkan Demirçalı'ya teşekkür ederek, "Görevinizde başarılar diliyoruz. İş birliğine her zaman hazırız. Birlikte güzel projelerin altına imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Cafer Esendemir, Ali Demirçalı, Politika, Yüreğir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediye Başkanı Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:01:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediye Başkanı Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.