Yüreğir Belediye Başkanı Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

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(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Ali Demirçalı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Cafer Esendemir ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan Ali Demirçalı, şöyle konuştu:

"Toplumun doğru bilgiye ulaşması ve bilinçlenmesi noktasında basın bizim için çok büyük bir değer taşıyor. Görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Basınımızın yaşadığı sorunları da çok iyi biliyoruz. İmkanlarımız dahilinde her zaman yanınızda olamaya ve destek vermeye devam edeceğimizi bilmenizi istiyoruz. Yüreğir'imizin daha yaşanabilir bir ilçe haline gelmesi için tüm birimlerimizde görev yapan personellerimiz ile büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerimizin vatandaşlarımıza doğru bir şekilde aktarılmasında desteğinize ihtiyacımız var. Hem basın hem de ilçemizle ilgili fikir alışverişinde bulunmak için basın emekçilerimiz ile sıkça bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ise Basın Özendirme Yarışması ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde verdiği destek için Başkan Demirçalı'ya teşekkür ederek, "Görevinizde başarılar diliyoruz. İş birliğine her zaman hazırız. Birlikte güzel projelerin altına imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.