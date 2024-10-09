Yüreğir Belediye Başkanı, Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı, Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kırsal mahalle muhtarlarıyla düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda muhtarların sorun ve talepleri dinlendi, birlikte yönetim vurgusu yapıldı.

09.10.2024 15:48
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(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda kırsal mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Demirçalı, "Sizinle beraber olmak benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Belediyeyle ilgili çalışmalarımızda muhtarlar her zaman önceliğe sahip. Her türlü sorunlarınızı bize aktarabilirsiniz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçedeki muhtarlarla hem kendi mahallelerinde hem de periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda sık sık bir araya gelerek onların talep, öneri ve şikayetlerini dinlemeye, çözüm önerileri üretmeye devam ediyor. Başkan Ali Demirçalı, bu kez Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda kırsal mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu. Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda hem iyi temenniler dile getirildi hem de istek, öneri ve şikayetler konuşuldu.

Demirçalı, "Yüreğir'i birlikte yönetiyoruz. Sizler, mahallelerimizde bizim temsilcilerimizsiniz. Bizler, yıllardır hiçbir siyasi idareye bağlı kalmadan seçilen siz değerli muhtarlarımızla beraber Yüreğir'i birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Sizleri, mahallelerimizde demokrasinin gerçek temsilcileri olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız"

Başkan Demirçalı, şunları kaydetti:

"Sizler, bizim mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bir anlamda hem halkın temsilcisi, hem de bizi temsil eden bir işleviniz var. Biliyorsunuz ki vatandaşın gözünde muhtar, devleti ya da resmi tüm kurumları temsil eden birinci basamaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sizlerle yol yürümeye, birlikte adım atmaya, önerilerinizi ve eleştirilerinizi alarak bu yolda beraber yürümeye devam edeceğiz. Mahallelerimizin sorunlarını öncelikle sizlerden alarak, çözüm üretiyoruz ve uyguluyoruz. Diğer yandan kendi sorunlarınızla ilgili size yardımcı olabilmek için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Sizinle beraber olmak benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Belediyeyle ilgili çalışmalarımızda muhtarlar her zaman önceliğe sahip. Her türlü sorunlarınızı bize aktarabilirsiniz."

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları da mahallelerine yönelik ihtiyaç ve taleplerini dile getirerek Başkan Demirçalı ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediye Başkanı, Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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