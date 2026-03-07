Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan Kadın Personele 8 Mart Ziyareti

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye hizmet binasında görev yapan kadın çalışanları ziyaret ederek, günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediye hizmet binasında görev yapan kadın çalışanları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadın personele karanfil takdim eden Demirçalı, emekleri ve katkıları için teşekkür etti.

Kadınların toplumsal hayatın her alanında büyük bir emek ve özveriyle yer aldığını belirten Demirçalı, "Kadınların emeği, üretimi ve katkısı olmadan güçlü bir toplumdan söz etmek mümkün değildir. Belediyemizde görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımız da Yüreğir'e hizmet yolunda önemli bir sorumluluk üstleniyor. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum" diye konuştu.