Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, İlk İftarda Ateş Ailesine Konuk Oldu

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ramazan ayının ilk iftarında Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Ateş ailesini ziyaret etti.

Başkan Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı ile ramazan ayının ilk iftarında Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Ateş ailesinin misafiri oldu. İftar öncesinde aile üyeleriyle sohbet eden Demirçalı, ailenin engelli kızı Naz ile de ilgilendi. Hacı Ateş ve ailesiyle birlikte iftar yapan Demirçalı, misafirperverlikleri için teşekkür etti. Demirçalı, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, tutulan oruçların kabul olmasını temenni etti.

İftar programının ardından ailenin büyüğü yatalak Pakize Ateş'i de ziyaret eden Demirçalı, geçmiş olsun dileklerini iletti.