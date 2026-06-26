Yüreğir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor

26.06.2026 11:52  Güncelleme: 13:39
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Yüreğir Belediyesi, daha hızlı ve etkin hizmet için 2 yeni kazıcı yükleyici iş makinesini filosuna kattı. Araçlar Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüklerinde kullanılacak.

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Belediye bünyesine kazandırılan 2 yeni kazıcı yükleyici iş makinesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün hizmetlerinde kullanılacak.

Yüreğir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, yeni araçların belediyeye ve ilçe halkına hayırlı olmasını dileyerek, hizmet kalitesini artırmaya yönelik yatırımların devam edeceğini söyledi. Boyraz, belediyenin öz kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak araç filosunu güçlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Hemşehrilerimize daha hızlı, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunabilmek için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediyemize kazandırdığımız iki yeni kazıcı yükleyici iş makinesi, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüklerimizin sahadaki çalışmalarına önemli katkı sağlayacak. Amacımız, Yüreğir'in her mahallesine en iyi belediyecilik hizmetini ulaştırmaktır."

Yeni kazıcı yükleyici araçlardan biri Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün çevre düzenleme, moloz kaldırma ve temizlik çalışmalarında görev alırken, diğeri ise Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapım, bakım, onarım ve altyapı çalışmalarında kullanılacak.

Kaynak: ANKA

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