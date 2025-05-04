Yüreğir'de Yayaya Çarpan Araç Kaçtı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün kaçması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, hafif ticari aracın sürücüsünün yayaya çarptıktan sonra kaza yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kayıtlarda diğer araç sürücülerinin durarak yaralı kadına yardım etmek için yanına gitmeleri yer alıyor.