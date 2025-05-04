Yüreğir'de Yayaya Çarpan Araç Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüreğir'de Yayaya Çarpan Araç Kaçtı

Adana Yüreğir'de yayaya çarpan sürücü kaçtı; yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

04.05.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yayaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün kaçması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Yaralı kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, hafif ticari aracın sürücüsünün yayaya çarptıktan sonra kaza yerinden uzaklaştığı görülüyor. Kayıtlarda diğer araç sürücülerinin durarak yaralı kadına yardım etmek için yanına gitmeleri yer alıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Yüreğir, Güncel, adana, Yaşam, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir'de Yayaya Çarpan Araç Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede Efsane geri döndü: Çaycı Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra aynı karede
İstanbul’un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı İstanbul'un göbeğinde göz göre göre fuhuş pazarlığı
Cem Karaca’nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı Cem Karaca'nın kimseye anlatmadığı gerçek 21 sene sonra ortaya çıktı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 17:51:16. #7.13#
SON DAKİKA: Yüreğir'de Yayaya Çarpan Araç Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.