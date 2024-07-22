Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Haziran Ayında Arttı - Son Dakika
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Haziran Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Endeks, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış gösterdi. YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 44,35 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,97 artış, imalatta yüzde 0,97 artış olarak gerçekleşti.

22.07.2024 10:52
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıkladı. Endeks, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış gösterdi.

TÜİK, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)-Haziran 2024 verilerini yayımladı. Buna göre YD-ÜFE 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 15,22 artış gösterdi YD-ÜFE ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,50 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 44,35 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 54,03 artış, imalatta yüzde 44,35 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 39,19 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 53,68 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 48,13 artış, enerjide yüzde 38,35 artış, sermaye mallarında yüzde 49,02 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,97 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,97 artış, imalatta yüzde 0,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,46 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,32 artış, enerjide yüzde 0,07 artış, sermaye mallarında yüzde 1,35 artış olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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