Yurt Dışındaki Öğrenciler Bitlis'i Gezdi

18.03.2026 15:21
Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler, tarihi mekanları gezdi.

BİTLİS Eren Üniversitesi'nde eğitim gören yurt dışından gelen öğrencilere yönelik organize edilen geziye katılanlar, çarşı merkezindeki tarihi mekanları gezip, şehrin zengin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından organize edilen gezi programı kapsamında, üniversite bünyesinde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Bitlis çarşı merkezindeki tarihi mekanları ziyaret etti. Rehber eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Gazi Bey Camisi'nden başlayan rota doğrultusunda Hüsrev Paşa Hamamı, Şerefiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemdar Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi gibi önemli tarihi yapıları gezdi. Öğrenciler ziyaretleri sırasında kentin tarihi ve kültürel geçmişi hakkında detaylı bilgi alıp, Bitlis'in zengin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi boyunca öğrencilere rehberlik eden Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilisi Metin Akşit, programın öğrenciler üzerinde olumlu izlenim bıraktığını belirterek, "Bugün Bitlis Eren Üniversitesi'nde eğitim gören yurt dışından gelen öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Öncelikle Bitlis'in kültür varlıklarını tanıttık. Gazi Bey Camisi'nden başlayarak Hüsrev Paşa Hamamı, Şerefiye Hanı, Hatibiye Medresesi, Alemdar Camisi ve Feyzullah Ensari Türbesi'ni kapsayan bir rota ile öğrencilere şehrin tarihi ve kültürel dokusunu aktardık. Ardından şu an bulunduğumuz Hazo Han'da öğrencilerimizi ağırladık" dedi. Program sonunda öğrenciler, Bitlis'in tarihi atmosferinden ve kentte yaşayanların misafirperverliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: DHA

160 bin TL’ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı 160 bin TL'ye satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı, eli kolu bağlandı
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya 10 yıl sonra ortaya çıktı
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu

16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
16:21
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
Şampiyon ilan edilince sokaklara döküldüler
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:17
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
13:29
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
