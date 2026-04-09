Depremde Yıkılan Yusuf Güney Apartmanı Davasında Karar: 8 Sanığa 5 Yıl Hapis Cezası Verildi, 4 Sanık Beraat Etti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde üç kişinin yaşamını yitirdiği Yusuf Güney Apartmanı davasında, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 8 sanığa 5 yıl 1 ay 3 gün ile 5 yıl 6 ay 20 gün arasında değişen ceza verildi; 4 sanık ise beraat etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Yusuf Güney Apartmanı'nın ikinci depremde yıkılması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

Binanın müteahhidi Yusuf Nergis, statik proje müellifi Vahap Kırmızıbayrak, fenni mesul Hüseyin Albayrak, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından onay ve vize işlemlerini yapan sanıklar Basri Ardağ ve Demet Doğan ile belediye görevlileri Ahmet Özer, Alper Yiğit, Duran Özdemir, Latif Yıldırım, Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker ve Yusuf Kılıç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar Duran Özdemir ve Latif Yıldırım ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

8 sanığa 5 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti; müteahhit Nergis, fenni mesul Albayrak ve statik proje müellifi Kırmızıbayrak'ı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına; belediye görevlileri Mustafa Bingöl, Mustafa Hakan Büker, Duran Özdemir, Alper Yiğit ve Ahmet Özer'i ise 5 yıl 1 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı.

İnşaat Mühendisleri Odası tarafından onay ve vize işlemlerini yapan sanıklar Basri Ardağ ve Demet Doğan ile belediye görevlileri Latif Yıldırım ve Yusuf Kılıç hakkında ise beraat kararı verildi.