Yusufeli kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner 3 tüneli mevkisinde yağışın ardından yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kara yolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yol tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Yusufeli'nde Heyelan: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor - Son Dakika
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