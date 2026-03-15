Yuvaklı Mahallesi\'ne Yardım Ulaşımı

ERZURUM'da Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, kışın sert geçtiği ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı Mahallesi'ndeki ilkokul öğrencilerine yardım ulaştırmak için kar tünellerini aştı.

Erzurum Valiliği öncülüğünde yürütülen 'Minik Eller Üşümesin' projesi kapsamında Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü akademisyen ve öğrencileri, kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 700 rakımdaki Yuvaklı Mahallesi okulunun öğrencilerine yardım için yola çıktı. Yoğun kar nedeniyle oluşan yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kar tünellerinden geçen ekip, zaman zaman mola vererek bölgeyi görüntüledi.

Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, Erzurum Valiliği ve Atatürk Üniversitesi'nin katkılarıyla 'Minik Eller Üşümesin' kampanyasını yürüttüklerini belirterek, "Tekman Yuvaklı Mahallesi'ne ulaşmak için yola çıktık. Zorlu ve karla kaplı yollar ile yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki kar tünellerinin içinden geçerek köye ulaşmaya çalışıyoruz. Kalabalık bir ekiple yola çıktık. Yuvaklı Mahallesi'nde minik eller ve minik yüreklerle buluşacağız" dedi.

Macera Off-Road Kulübü üyeleri ve gönüllü öğrenciler, 2 saatten fazla süren zorlu yolculuğun ardından Yuvaklı İlkokulu'na ulaştı. Okulda toplanan öğrencilerle çeşitli aktiviteler yapan gönüllüler, yanlarında getirdikleri giyecek ve kırtasiye malzemelerini teslim etti. Öğrencilere kıyafetlerini kendi elleriyle giydiren ekip, etrafı karla çevrili okulun bahçesinde onlarla kar topu oynadı.