Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu Eski Gitaristi Can Tunaboylu Yargılanıyor - Son Dakika
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Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu Eski Gitaristi Can Tunaboylu Yargılanıyor

Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu Eski Gitaristi Can Tunaboylu Yargılanıyor

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisi Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada sanık ve müşteki ifadeleri alındı. Sanık, müştekinin kendisine saldırdığını iddia ederken, müşteki ise şiddet gördüğünü belirtti. Duruşma ertelendi.

23.05.2024 14:09
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"Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun eski gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisi Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Can Tunaboylu, müşteki Aybike Çelik, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Tunaboylu, şu an işsiz olduğunu söyledi.

Müşteki ile 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı duygusal bir ilişki yaşadıklarını dile getiren Tunaboylu, şöyle devam etti:

"Müşteki olaydan önce vücudumu çizip, gözünü morarttı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum, halen soruşturma aşamasındadır. Dava konusu olay günü konserden çıkmıştım eve geldiğimizde müşteki aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı, kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. Sonra 'Yeter artık' diyerek ayağa kalktım, kollarımı açtım. Sanırım bu sırada elim müştekinin yüz bölgesine gelmiş çünkü sonradan yüzünde morarma olduğunu gördüm. Kasten vurmadım, topuklu ayakkabısı olduğu için yere düştü. Sabaha kadar bağırıp çağırdı. Sabaha doğru polis çağırdım. Gelen polislere ikimizde şikayetçi olmadığımızı söyledik."

Tunaboylu, olayın ardından hastaneye götürmek istediği müştekinin bunu kabul etmeyerek arkadaşıyla hastaneye gittiğini söyledi.

Olaydan sonrada müştekinin kendisiyle festivale ve konsere geldiğini belirten Tunaboylu, olaydan sonraki bir zamanda da kıskançlık krizi yüzünden kendisine şiddet uyguladığı için müştekiden ayrıldığını anlattı.

Müşteki Aybike Çelik ise "Bana ilk şiddet eylemi ailemin depremzede olduğu bir vakitte tekme atmak şeklinde olmuştu. Ayrıca yüzüme, karnıma çok sayıda darp eyleminde bulunmuştu. Olaydan önce 7 Mayıs günü sokakta kafamı tutup yere çarptı, hastaneye gittik. Dikiş atıldı. Doktora düştüğümü söyledim. Sanığın çevresindeki insanlardan rahatsızdım. Kıskançlığım kesinlikle yersiz değildi. Ben sanığa aşık olduğumu düşündüğüm için onu korumak adına bu olaylarda ve son olayda şikayetçi olmadım." beyanında bulundu.

Olaydan sonra "Yüzyüzeyken Konuşuruz" grubunun vokalistinin hamile eşini darbettiğine dair okuduğu haber üzerine kendisinin de şikayetçi olmaya karar verdiğini anlatan Çelik, sanığın kendi yönlendirmesiyle şiddet konusunda terapi aldığını söyledi.

Hakim, sanık ve müşteki avukatlarına yazılı olarak beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ağustos 2023'te Kadıköy'de meydana gelen olayda, sanık Can Tunaboylu'nun kız arkadaşı Aybike Çelik'i darbedip yüzüne tükürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanık Tunaboylu'nun suç işlediğinin delillerle anlaşıldığı ifade edilerek, sanığın "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Yüzyüzeyken Konuşuruz, Hukuk, 3.Sayfa, Müzik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzyüzeyken Konuşuruz Grubu Eski Gitaristi Can Tunaboylu Yargılanıyor - Son Dakika

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