YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 100'e yakın yavru yaban hayvanı tedavi edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 100'e yakın yavru yaban hayvanı tedavi edildi

Van Gölü havzasında bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, annelerinden kopmuş veya yuvalarından ayrılmış yavru yaban hayvanları tedavi ediliyor. Bu yıl kurt, ayı, kerkenez, karga, baykuş, puhu ve dağ keçisi yavruları da dahil olmak üzere 100'e yakın yaban hayvanı yavrusu merkezde tedavi edildi ve birçoğu doğal yaşama bırakıldı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yavru hayvanların doğaya kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

28.07.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 100'e yakın yavru yaban hayvanı tedavi edildi, birçoğu doğal yaşama bırakıldı.

Sulak alanları ve geniş coğrafyasıyla yaban hayatının hareketli olduğu Van Gölü havzasında, annelerinden kopmuş ya da yuvalarından erken ayrılmış yavru yaban hayvanları Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Bu yıl aralarında kurt, ayı, kerkenez, karga, baykuş, puhu ve dağ keçisi yavrularının da bulunduğu 100'e yakın yaban hayvanı yavrusu merkezde tedavi edildi.

Merkez bahçesindeki doğal ortamda bakımları yapılan yavru hayvanlardan bazılarının tedavi ve bakımları sürüyor.

"Yavruların büyük bir kısmını doğaya kazandırıyoruz"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Yaban hayatı ve ekolojik dengenin devamı için çalışma yürüttüklerini belirten Aslan, "Van Gölü havzasında yaban hayvan çeşitliğinin ve sulak alanların çok olması vesilesiyle yılın her günü, her mevsimi, her ayında bize yaban hayvanları gelmekte. Bahar mevsiminde genellikle annelerinden kopmuş, yuvadan ayrılmış, yuvada tutunamayacak ya da yaralı yaban hayvanları gelmekte. Bu sene yırtıcılardan kuşlardan en çok kerkenez ve karga yavruları geldi." dedi.

Yavru kuşları "kreş hizmeti verir gibi" büyüttükleri belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bu sene merkezimize 100'e yakın yaban hayvanı yavrusu geldi. Bunların içerisinde annelerinden koparılmış dağ keçisi, kurt ve ayı yavruları da vardı. Yavruların büyük bir kısmını doğaya kazandırıyoruz. Bizim bakmamız ayrı, doğaya alışarak büyümeleri ayrı. Dolayısıyla bir yavru görüldüğü zaman, kesinlikle oradan uzaklaştırmamalı. Annesi insanları görünce kaçmış ya da kenarda bekleyebilir. İnsanlar oradan çekilince yavrusuna dönecektir."

Kaynak: AA

Lokman Aslan, Van Gölü, Karga, Van, Hayvan Hakları, Çevre, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 100'e yakın yavru yaban hayvanı tedavi edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
00:45 Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak Bakan Işıkhan duyurdu: Tüm sendikalı memurlar 641 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
07:16 Mali’de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü 53 asker feci şekilde can verdi Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi
00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
00:08 Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı Polis sokağı kana bulayan saldırgan için peş peşe tetiğe bastı
23:51 Atık suları denize deşarj ettiler Bozcaada Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin TL’lik ceza kesildi Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 11:29:33. #1.12#
SON DAKİKA: YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 ayda 100'e yakın yavru yaban hayvanı tedavi edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement