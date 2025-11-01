Zabıta ile Seyyar Satıcı Arasında Tansiyon Yükseldi

Iğdır Belediyesi Zabıta memurları ile aracını görevlilere vermek istemeyen seyyar satıcı arasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Iğdır merkez Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi'nde zabıta memurları, caddede satış yapan kişinin seyyar arabasını almak istedi.

SEYYAR SATICI İLE ZABITALAR KARŞI KARŞIYA

Ekiplere arabasını vermek istemeyen seyyar satıcı ile zabıta arasında yaşananlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Zabıta memurları, kendilerine direnen satıcıya rağmen arabayı belediye binasına götürdü. Seyyar satıcının ekiplere direndiği anlar, görüntüde yer aldı. Belediye yetkilileri olayla ilgili açıklama yapmadı.