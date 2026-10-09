Zabıta ve İlçe Tarım ekipleri Şanlıurfa Haliliye'de 170 kilo bozulmuş et imha etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zabıta ve İlçe Tarım ekipleri Şanlıurfa Haliliye'de 170 kilo bozulmuş et imha etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zabıta ve İlçe Tarım ekipleri Şanlıurfa Haliliye\'de 170 kilo bozulmuş et imha etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Haliliye'de zabıta ve İlçe Tarım ekiplerinin kasaplara yönelik denetiminde 170 kilogram bozulmuş et imha edildi. Süleymaniye'deki unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerde hijyen kurallarına uymayanlara 128 bin 405 lira ceza verildi, 1 işletme mühürlendi.

Haliliye ilçesindeki denetimlerde ele geçirilen 170 kilogram bozulmuş et imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Veysel Karani ve Karşıyaka mahallelerindeki kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek 170 kilogram bozulmuş et tespit edildi. Ekiplerce el konulan etler imha edildi.

Öte yandan, Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerde ise temizlik ve hijyen kurallarına uymayan işletmeler belirlendi. Denetimlerde işletmelere toplam 128 bin 405 lire idari para cezası uygulandı, 1 işletme mühürlendi.

Kaynak: AA
ŞanlıurfaHaliliyeZabıtaSağlıkGüncelTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla Yeni evli kadını dumura uğratan teklif: Kocan evdeyse bana yolla
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:35
Suudi Arabistan, Babulmendeb’in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:50:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Zabıta ve İlçe Tarım ekipleri Şanlıurfa Haliliye'de 170 kilo bozulmuş et imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei