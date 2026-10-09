Zabıta ve İlçe Tarım ekipleri Şanlıurfa Haliliye\'de 170 kilo bozulmuş et imha etti

Haliliye ilçesindeki denetimlerde ele geçirilen 170 kilogram bozulmuş et imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Veysel Karani ve Karşıyaka mahallelerindeki kasaplarda denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek 170 kilogram bozulmuş et tespit edildi. Ekiplerce el konulan etler imha edildi.

Öte yandan, Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerde ise temizlik ve hijyen kurallarına uymayan işletmeler belirlendi. Denetimlerde işletmelere toplam 128 bin 405 lire idari para cezası uygulandı, 1 işletme mühürlendi.