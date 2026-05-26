Zafer Partisi Bayramlaşma Programı

26.05.2026 22:53
Zafer Partisi, Kurban Bayramı’nda siyasi parti ziyaretleri için iki heyet oluşturdu.

Bayramın 2. gününde, parti genel merkezini ziyaret edecek heyetler, Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel İdare Kurulu Üyesi Ayşe Nur Alp, Gençlik Kolları Genel Başkanı Mustafa Can Küçük, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Doğukan Özbay ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Can Bahadıroğlu tarafından karşılanacak.

Buna göre ilk heyet, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, DSP, Gelecek Partisi ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in heyetine ziyarette bulunacak.

İlk heyette, Eşgüdüm ve İnsan Kaynakları Başkanı Haydar Çakmak, Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Başkanı Suzan Küçüksaraç, Tarım Politikaları Başkanı Nihat Babaözü ve Gençlik Kolları Sözcüsü Sıla Akbaba bulunacak.

Seçim İşleri ve Güvenliği Başkanı İbrahim Kaan Erten, Genel İdare Kurulu Üyesi Eser Türkistanlı, Kurucular Kurulu Üyesi Nazım Kılıç ve Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ece Nur Aydın'ın yer aldığı ikinci heyet ise BTP, Anavatan Partisi, Anahtar Parti, Saadet Partisi ve Milli Yol Partisini ziyaret edecek.

Kaynak: AA

