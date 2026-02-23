Zafer Partisi Gündemi Değerlendirdi

(ANKARA)- Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Genel Başkan Ümit Özdağ başkanlığında iç ve dış politikaya ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

Zafer Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Hasan Ünal'da toplantıya katılarak bir sunum yaptı.