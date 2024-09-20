Zaharova'dan Batı İstihbaratı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zaharova'dan Batı İstihbaratı Uyarısı

Zaharova, Batılı bilgi teknolojisi şirketlerinin devletlerin içişlerine müdahale ettiğini belirtti.

20.09.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bilgi teknolojisi şirketlerinin arkasında Batı istihbaratı olduğunu belirterek "Batılılar, bu kaynağı devletlerin içişlerine müdahale etmek için kullanıyor." dedi.

Zaharova, Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen Avrasya Kadın Forumu kapsamında gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması olayına değinen Zaharova, Lübnan'ın "terör saldırısına" uğradığını ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Bu olayın detaylı şekilde araştırılması gerektiğini belirten Zaharova, "Lübnan'da geniş çaplı bir askeri operasyonun, Orta Doğu bölgesinin güvenliği için yıkıcı sonuçları olabilir. Bunun gibi feci senaryolardan kaçınılması gerekiyor. İlgili tarafları itidal göstermeye ve çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Zaharova, bölgede gerginliğin azaltılması, durumun istikrara kavuşturulması amacıyla bölgesel ve uluslararası ortaklarla işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.

AA muhabirinin, "Lübnan'daki olaylar, Batılı parçalarıyla üretilen cihazların kullanıcıları savunmasız hale getirdiğini gösteriyor. Bu bağlamda, Rusya, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için önlem almayı planlıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu yönde gerekli adımlar attıklarını dile getirdi.

Önde gelen bilgi teknolojisinin Batılı şirketler tarafından üretildiğine dikkati çeken Zaharova, "Batılılar, gelişmekte olan ve egemen politika izleyen devletlere teknolojinin verilmesini engelliyor ve bunu, tekelini bozmamak için yapıyor. Onlar için tekel olmak, baskı uygulama ve süreçleri kontrol etme imkanına sahip olma anlamına geliyor. Bilgi teknolojisi üreten şirketlerin arkasında ABD ve müttefiklerinin istihbaratı var. Batılılar, bu kaynağı devletlerin içişlerine müdahale etmek için kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, uluslararası toplumun bu konuda yasal zemin geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

"ABD, Ukrayna konusunda ateşle oynuyor"

Sözcü Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırması için uzun menzilli silah kullanmasının, NATO'yu Rusya ile savaşa sürüklemeyeceği" yönündeki açıklamasını değerlendirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ancak, kesinlikle bağımsız hareket edemeyen, saçma sapan konuşacak kadar baskı altında olan, bunun sonuçlarını idrak edemeyen ve başında bulunduğu örgüt yapısındaki sorumluluklarıyla bağlantısı olmayan biri tarafından söylenebilir. Stoltenberg, NATO'dan ayrılıyor ve herhangi bir saçma şeyi söyleyebiliyor."

ABD'nin NATO'yu yönettiğini kaydeden Zaharova, "Amerikalılar, NATO'nun açıklamalarını yazıyor, tüm strateji ve kavramlarını belirliyor. Onlar, ateşle oynuyor ve gerçeklik duygusunu tamamen kaybetmiş durumdalar." diye konuştu.

Batı'nın Ukrayna'daki savaşı kışkırttığını belirten Zaharova, bu gidişle savaşın farklı bir boyuta çıkabileceğini ve tüm dünya için olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

"ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadası'nda askeri varlığını güçlendiriyor"

ABD ve Güney Kore'nin, Kore Yarımadası'na yönelik eylemlerini değerlendiren Zaharova, bu ülkelerin söz konusu bölgede askeri varlığını güçlendirdiğini ve askeri tatbikatlar düzenlediğini belirtti.

Zaharova, "Yarımada'daki statükoyu değiştirme yönündeki planların uygulanması, bölgede askeri gerginliği kontrol edilemez şekilde artmasını kışkırtıyor. ABD ve Güney Kore'nin, askeri durumu gerginleştirme, Kuzey Kore ile hesaplaşma girişimlerinin yaratacağı risklerin farkında olduğunu umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mariya Zaharova, Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 formatında Dışişleri Bakanları toplantısının Türkiye'de düzenlenmesi için hazırlıkların yapıldığını ve toplantı tarihinin belirlendiğinde bildirileceğini de dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Teknoloji, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, Güncel, Sözcü, Terör, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaharova'dan Batı İstihbaratı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 18:00:21. #1.12#
SON DAKİKA: Zaharova'dan Batı İstihbaratı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement