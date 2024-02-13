Zambiya'da Kolera Salgını Sonrası Okullarda Eğitim Yeniden Başladı - Son Dakika
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Zambiya'da Kolera Salgını Sonrası Okullarda Eğitim Yeniden Başladı

Zambiya\'da Kolera Salgını Sonrası Okullarda Eğitim Yeniden Başladı

Zambiya Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülkede kolera vaka sayısının azalması sonucunda okullarda eğitime yeniden başlandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ekiplerin, okullardaki denetimi artırarak öğrencileri kolerayı önleme konusunda eğiteceği ifade edildi. Zambiya'da Ekim 2023'ten bu yana devam eden kolera salgınında 374 kişi hayatını kaybetmişti.

13.02.2024 09:49
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Zambiya'da kontrol altına alınan kolera salgını sonrası okullarda eğitimin gecikmeli olarak yeniden başladığı bildirildi.

Zambiya Halk Sağlığı Enstitüsünce yapılan açıklamada, ülke genelinde kolera vaka sayısındaki azalma sonrası okullarda eğitimin yeniden başladığı belirtildi.

Açıklamada, salgınla mücadele için Sağlık Bakanlığınca oluşturulan ekiplerin, okullardaki denetimi artıracağı ve öğrencileri kolerayı önleme konusunda eğiteceği kaydedildi.

Zambiya'daki kolera salgını nedeniyle 8 Ocak'ta açılması planlanan okulların önce 29 Ocak, sonra da 12 Şubat'ta açılmasına karar verilmişti.

Zambiya'da Ekim 2023'ten bu yana kolera salgınında 374 kişi hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) onaylanan 1,7 milyon oral kolera aşısından 1,4 milyon dozluk ilk partiyi teslim alan ülkede aşılama kampanyası başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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