Zamir'den Bütçe Eleştirisi: Hazırlık Durumu Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zamir'den Bütçe Eleştirisi: Hazırlık Durumu Tehlikede

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, ordu bütçesinin yetersizliğine dikkat çekerek savaş hazırlığının tehlikede olduğunu belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, orduya ayrılan bütçe konusunda hükümete tepki göstererek, "Ordu ve personelinin tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde, boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor." dedi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre Zamir, askeri komuta kademesiyle yaptığı toplantıda, bütçe konusunda hükümete eleştirilerde bulunarak, "Maalesef bu günlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz." diye konuştu.

Zamir, orduya ayrılan bütçe konusunda hükümete tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Ordu ve personelinin, tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde, boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor."

İşgal altındaki Batı Şeria'ya asker takviyesi

Genelkurmay Başkanı Zamir, "önlerinde birçok zorluk bulunduğunu, İran ve Lübnan'dan Gazze'ye kadar tüm cephelerde muharebe hazırlık süreçlerini ilerlettiklerini ve yüksek alarm durumunda olduklarını" söyledi.

Zamir, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik artan saldırıları, bölgedeki gerilim ve yaklaşan Yahudi dini bayramları nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da askeri birliklerin kapsamlı şekilde takviye edilmesi ve çok cepheli teyakkuz durumuna geçilmesi talimatını verdiğini ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan 2 tümene ek olarak Zamir, bölgeyi takviye etmek amacıyla birliklerin ve taburların derhal konuşlandırılması için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini kaydetti.

Batı Şeria'da bir patlama riski

The Jerusalem Post gazetesinin iki İsrailli kaynağa dayandırdığı 24 Ağustos tarihli haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, son görüşmelerde Netanyahu'ya Filistinlilere yönelik şiddetin son derece arttığı sahadaki durum göz önüne alındığında "Batı Şeria'da bir patlama riski" olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

İsrail Ordusu Merkez Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Avi Bluth, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına işaret ederek "milliyetçi suçlar"ın her şeyi bir anda ateşe verebilecek bir kıvılcım olduğunu söylemişti.

Kaynaklar, sahadaki durumun istikrarsızlığı konusunda da uyarıda bulunmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları her geçen gün artarak devam ediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zamir'den Bütçe Eleştirisi: Hazırlık Durumu Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu Antalya'da gıda deposuna denetim: 152 kilo et ve 20 bidon turşuya el konuldu
Bakan Fidan’dan YPG’nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu Bakan Fidan'dan YPG'nin feshi kararına ilk yorum: Ziyadesiyle olumlu
Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseline soruşturma Narin Güran cinayetini konu alan “Şeytantepe” belgeseline soruşturma
Suudi basını Cristiano Ronaldo’yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış
Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla döverek öldürdü
Eski CHP Milletvekili Aydoğan’dan, Rüşvetin belgesi mi olur“ sözlerine olay yanıt Eski CHP Milletvekili Aydoğan'dan, Rüşvetin belgesi mi olur?" sözlerine olay yanıt

15:39
’Bosna kasabı’ olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
'Bosna kasabı' olarak bilinen Ratko Mladiç hayatını kaybetti
15:33
BBP lideri Destici’yi küplere bindiren görüntü: DEM’li olduğu için...
BBP lideri Destici'yi küplere bindiren görüntü: DEM'li olduğu için...
15:30
İmamoğlu davasında çapraz sorgu İş insanı Adnan Çebi oteldeki ’kamera bantlama’ savunmasını yaptı
İmamoğlu davasında çapraz sorgu! İş insanı Adnan Çebi oteldeki 'kamera bantlama' savunmasını yaptı
15:28
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne gittiğini gören Galatasaray’dan olay paylaşım
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım
14:46
Türkiye’nin tarihi tokadı sonrası İsrail’de yas var
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
14:17
Bodrum ya da Çeşme değil 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Bodrum ya da Çeşme değil! 6 bin 600 nüfuslu ilçeye 8 ayda 1 milyon kişi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 15:49:53. #7.13#
SON DAKİKA: Zamir'den Bütçe Eleştirisi: Hazırlık Durumu Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement