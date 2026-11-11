Zaporijya NGS çalışanı Energodar saldırısında öldü, Nisandan bu yana 15 çalışan öldü - Son Dakika
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Zaporijya NGS çalışanı Energodar saldırısında öldü, Nisandan bu yana 15 çalışan öldü

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Zaporijya NGS, bir çalışanının Ukrayna ordusunun Energodar'a düzenlediği saldırıda evinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Santral, Nisandan bu yana saldırılarda ölen çalışan sayısının 15'e yükseldiğini ve saldırıların nükleer güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS), çalışanlarından birinin Ukrayna ordusunun Energodar şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi???????.

Zaporijya NGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, santral çalışanının gece saatlerinde mesaisinin ardından dinlendiği evinde düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nisandan bu yana saldırılarda hayatını kaybeden santral çalışanlarının sayısının 15'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, Ukrayna ordusunun Energodar ve çevresindeki yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, şehirdeki yaşam koşullarının santralin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtilerek, saldırıların nükleer güvenliği tehdit ettiği kaydedildi.

Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA
ZaporijyaGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

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