Zaporijya Nükleer Santrali İçin Geçici Ateşkes Çağrısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya ile Ukrayna arasında Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınında bugün yürürlüğe giren geçici ateşkesin, tam olarak uygulanması çağrısı yaptı.

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "UAEA, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarında varılan yerel ateşkes kapsamında bugün yapılan mayın temizleme çalışmaları sırasında meydana gelen ve bazı Rus askeri personelin yaralandığı ciddi bir olay hakkında bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.

Olayın şu anda soruşturulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Ukrayna tarafının, haftalar süren müzakerelerin ardından Rusya ile mutabık kaldıkları yerel ateşkese bağlı kalmaya devam edeceğini UAEA'ya bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, ileriki günlerde elektrik hattı onarımının planlandığı gibi devam edebilmesi için azami itidal ve ateşkesin tam olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Grossi, bunun, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde bir nükleer kazayı önleme çabaları açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

UAEA, bu sabah Ajans arabuluculuğunda sağlanan "yerel ateşkesin", Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki cephe hattında yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.