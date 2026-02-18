Zara'da Arıcılık Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zara'da Arıcılık Konferansı Düzenlendi

Zara\'da Arıcılık Konferansı Düzenlendi
18.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara'da arıcılık farkındalığı artırmak amacıyla konferans düzenlendi; ödüller ve sertifikalar verildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde arıcılık konferansı düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, ilçede arıcılığı canlandırmak ve farkındalık oluşturmak adına programı düzenlediklerini söyledi.

Konferansın ilçeye ve arıcılara hayırlı olmasını ve verimli geçmesini temenni eden Atak, "Coğrafi işaretli bal üretimi yapan arıcılarımızı da tebrik ediyorum. 20 Mayıs'ta Dünya Arıcılar Günü'nü sezon açılışı şeklinde ilçemizde coşkuyla ve etkinliklerle kutlayacağız." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise ilçenin balıyla meşhur olduğunu ifade ederek, "Bu bağlamda Zara'nın bir çok yerinde 'balın başkenti Zara' totemleri ve maketleri kullanmaktayız. 'Gençler Arı Gibi Çalışıyor Projesi'ne de desteğimizi iki katına çıkarıyoruz." diye konuştu.

Öğretim görevlisi Servet Okur, arıcılık işletmesi sahibi Ufuk Ateş ve Amil Üstündağ'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Zara'da arıcılık, arıcılığın dünü bugünü, coğrafi işaretli bal üretiminin önemi, genel ve yerelde verilerle arıcılık, arıcılıkta tekrarlanan yanlışlar konularında bilgilendirme yapıldı.

Zara Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu'nun "Gençler Arı Gibi Çalışıyor Projesi" ve "Dünya, Türkiye, Sivas ve Zara'da Arıcılığın Durumu" hakkında görsel sunum yaptığı konferansın ikinci bölümünde de Sivas Bal Üreticileri Birliği Başkanı Anıl Engin, Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği Onursal Başkanı Kürşat Zeynel Utlu ile Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, arıcı malzemeleri sektörünün durumu, coğrafi işaretli bal üretimi nasıl yapılır", arıcılık ürünlerinde pazarlama konularında bilgi verdiler.

İlçe protokolü tarafından, coğrafi işaretli bal üretimi yapan 6 üreticiye isimleri yazılı arıcı maskesi hediye edilen programda, konuşmacılara plaket verildi.

Programda, arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan 60 adaya sertifikaları törenle verildi.

Kaynak: AA

Konferans, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zara'da Arıcılık Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:31:35. #7.11#
SON DAKİKA: Zara'da Arıcılık Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.