Zara\'da Bilgi Yarışması Ödülleri Verildi

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Zara Müftüsü Yunus Güleç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ülke genelinde düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

Güleç, yarışma sonucu lise kategorisinde birinci olan Ali Hasan Değer, ikinci olan Hasan Hüseyin Bedir, üçüncü olan Yusuf Solak ile üniversite kategorisinde birinci olan Tuba Karakurt, ikinci olan Ayşe Yıldız ve üçüncü olan Dilek Polat'a ödüllerini verdi.

Yarışmanın 81 ilde eş zamanlı düzenlendiğini belirten Güleç, "Yarışmaya katılan öğrencilerimiz lise kategorisinde Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasından 'Hz. Muhammed'in Hayatı' kitabından, üniversite kategorisinde ise 'Hadislerle İslam' eserinin belirlenen bölümlerinden sorumlu tutuldular. Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen sınav sonrası ilçe geneli dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini verdik." dedi.