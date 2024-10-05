Zara\'da Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Bilgilendirme Toplantısı

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Sivas'ın Zara ilçesinde yeni destekleme modeli konusunda çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından belediye konferans salonunda düzenlenen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Sinan Berk, üretim planlaması ve desteklemeleri, üretim planlamasında dikkat edilecek hususlar, dosya teslim süresinin erken yapılması konularında üreticileri bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Tarlayı eken değil, tarla sahibinin destekleme alması, yeni destekleme modeliyle sona erecek. Münavebe uygulamasında iki yıl hububat ekilen tarlaya üçüncü yılında başka bir hububat ürünü ekilmesi toprağı yorar ve verimsizleştirir. İki yıl hububat ürünü ekilen araziye üçüncü yıl bakliyat ürünü ekilmesi doğru olanıdır. Desteklemelerde bu hususa dikkat edilmesi, gerekli düzenlemenin yapılması için Bakanlığımızla görüşmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.