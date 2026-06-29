Zekiye'nin Uçma Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Zekiye'nin Uçma Hayali Gerçek Oldu

Zekiye\'nin Uçma Hayali Gerçek Oldu
29.06.2026 23:23
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Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı, özel etkinlikle yamaç paraşütüyle uçmanın keyfini yaşadı.

KAYSERİ'de, Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı'nın (32), yamaç paraşütü ile uçma hayali Talas ilçesindeki Ali Dağı'nda kendisi için özel olarak düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Kentte yaşayan Down sendromlu Zekiye Bölükbaşı'nın, yamaç paraşütü ile uçma hayali pilot Günay Demir'i harekete geçirdi. Bölükbaşı, kendisine özel olarak düzenlenen etkinlik nedeniyle Ali Dağı paraşüt alanına çıktı. Bölükbaşı, güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesinin ardından pilot Günay Demir eşliğinde yaklaşık 20 dakika tandem yamaç paraşütü yaptı. Kayseri semalarında gerçekleşen uçuşta yamaç paraşütü yapma hayalini gerçekleştiren Bölükbaşı'nın, heyecanı ise pilot kamerasına yansıdı. Kent manzarasını gökyüzünden izleyen Zekiye Bölükbaşı'nın mutluluğu yüzüne yansıdı. Uçuşun ardından duygularını anlatan Bölükbaşı, yamaç paraşütü deneyimini beğendiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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