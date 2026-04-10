Zelenski'den Avrupa Güvenliği Vurgusu
Zelenski'den Avrupa Güvenliği Vurgusu

10.04.2026 15:06
Zelenski, ABD NATO'dan çekilirse Avrupa'nın güvenliğinin AB'ye bağlı olacağını belirtti.

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin NATO'dan çekilmesi durumunda Avrupa'nın güvenliğinin tamamen Avrupa Birliği'ne dayanacağını belirterek, "Birleşik Krallık, Ukrayna, Türkiye ve Norveç, bunlar Avrupa'nın parçası olan dört güçlü ülke. Bu dört ülke bir araya geldiğinde denizlerin kontrolünü sağlayabilir, hava sahasını güvence altına alabilir ve en büyük kara gücünü oluşturabilirsiniz" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, bir podcast programına verdiği röportajın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Zelenski, şunları söyledi:

"Eğer Amerika Birleşik Devletleri gerçekten NATO'dan çekilmeyi düşünüyorsa, o zaman Avrupa'nın güvenliği tamamen Avrupa Birliği'ne dayanacaktır. Ancak mevcut haliyle değil. Bence AB'nin şu anda daha fazla ülkeye ihtiyacı var."

Birleşik Krallık, Ukrayna, Türkiye ve Norveç. Bunlar Avrupa'nın parçası olan dört güçlü ülke. Birlikte, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Türkiye'nin orduları Rusya'nınkinden daha güçlü. Ukrayna ve Türkiye olmadan Avrupa, Rusya ile boy ölçüşemez. Bu dört ülke bir araya geldiğinde denizlerin kontrolünü sağlayabilir, hava sahasını güvence altına alabilir ve en büyük kara gücünü oluşturabilirsiniz.

Bu mesele saldırı değil. Çünkü Rusya 2030 yılına kadar 2.5 milyon kişilik bir ordu kurma kararı alırsa, Avrupa'nın güvenliğini ve bağımsızlığını nasıl koruyacağını düşünmesi gerekir. Birleşik Krallık bir zamanlar AB üyesiydi. Türkiye söz konusu olduğunda tarım konusunda bazı endişeler var. Ancak güçlü bir ekonominiz varsa tüm bunları yönetebilirsiniz. Ama önce güvenlik gelir, ekonomi ikinci sıradadır. Tersi değil."

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

