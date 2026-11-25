(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Finlandiya Körfezi'nde Rusya'ya ait bir yük gemisine düzenlenen saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğunu doğruladı. Kiev'in önemli destekçilerinden Norveç ise Ukrayna'ya uluslararası hukuk kurallarına uyma ve bölgesel istikrarı gözetme çağrısında bulundu.

Zelenski, ABD merkezli Bloomberg'e verdiği mülakatta, 21 Kasım'da Rusya'ya ait Sparta II adlı yük gemisine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını üstlendi. Geminin silah taşıdığını öne süren Zelenski, saldırının meşru bir askeri hedefe yönelik olduğunu savundu.

Saldırının Rus kara sularında gerçekleştirildiğini belirten Zelenski, geminin daha sonra Finlandiya kara sularına sürüklendiğini söyledi.

Zelenski, Baltık Denizi'ndeki askeri operasyonların bazı Avrupalı müttefiklerinde endişeye yol açtığını kabul ederek hükümet üyelerine ve askeri yetkililere uluslararası ortaklarla iletişimi artırmaları talimatını verdiğini belirtti. Bloomberg, geminin silah taşıdığı yönündeki iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

Norveç Savunma Bakanı Tore Sandvik ise dün basına yaptığı açıklamada, bölgesel istikrarın korunması konusunda Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Sandvik'in açıklaması, Ukraynalı mevkidaşı Yevheniy Hmara ile İHA'lara karşı savunma sistemleri alanında ikili iş birliğinin genişletilmesine yönelik bir anlaşma imzalamasının ardından geldi.

Saldırının ardından gemide çıkan yangının söndürülmesi için Finlandiya, Estonya ve Rusya'ya ait gemilerin katılımıyla ortak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Oboronlogistika şirketine ait Sparta II adlı gemi, Rus kara sularına çekildi. Geminin St. Petersburg'da demirlediği bildirildi.