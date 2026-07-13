Zelenskiy: Cephe Hattımız Güçlü - Son Dakika
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Zelenskiy: Cephe Hattımız Güçlü

13.07.2026 23:21
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Zelenskiy, Rus saldırılarına rağmen cephe hattının savaşın en güçlü döneminde olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cephe hattındaki durumun kendileri için savaşın başlamasından bu yana hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu belirtti.

Zelenskiy, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere değinen Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in füze saldırılarıyla Ukrayna halkını yıldırarak savaşta üstünlük sağlamaya çalıştığını savunarak, "Ancak cephe hattı buna izin vermiyor. Ukrayna'nın cephedeki konumu, savaşın başlangıcından bu yana hiç olmadığı kadar güçlü." dedi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketi üzerinde çalıştığını belirterek, "Yaptırımlar, Rusya'nın diplomasiyi seçmesi için ciddi bir teşvik oluşturuyor." dedi.

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nin bir sonraki toplantısının ülkesinde düzenleneceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Politika, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Cephe Hattımız Güçlü - Son Dakika

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