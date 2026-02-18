Zelenskiy'den Cenevre Müzakereleri Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Logo

Zelenskiy'den Cenevre Müzakereleri Açıklaması

18.02.2026 17:14
Zelenskiy, Cenevre'de Rusya ve ABD ile yapılan müzakerelerde askeri ilerlemeler sağlandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakereler sırasında askeri alanda bazı ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy, Cenevre'de dün başlayan ve bugün sona eren üçlü müzakerelerin yeni turu hakkında gazetecilerin sorularını sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı.

Görüşmelerde yer alan Ukrayna müzakere heyeti ile görüşerek bazı bilgiler aldığını aktaran Zelenskiy, daha fazla ayrıntının heyetin Kiev'e dönüşünden sonra belli olacağını söyledi.

Zelenskiy, üçlü müzakereler sırasında siyasi ve askeri alanlarda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Şunu belirtmek isterim ki az önce aldığım bilgiye dayanarak, askeri alandaki her üç yönünün de yapıcı olduğunu düşünüyorum, heyet döndüğünde daha fazla ayrıntı paylaşacağım." ifadesini kullandı.

Söz konusu görüşmelerde askeri alanda ilerlemelerin kaydedildiğini vurgulayan Zelenskiy, "Gelişmeler olduğunu görüyoruz ancak müzakereler zorlu geçtiği için şu an için pozisyonlar farklılık gösteriyor. Askeri alanda ilerleme olduğunu duydum, siyasi alanda ise diyalog oldu ve ilerlemeye karar verdik." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde olası bir ateşkes sağlanması durumunda süreci izleme mekanizmasıyla ilgili tarafların "neredeyse her konuda" anlaştığının altını çizerek, "Orada neredeyse her konuda anlaştılar. İzleme sürecinde kesinlikle ABD tarafı da yer alacak. Bence bu yapıcı bir sinyal." değerlendirmesini yaptı.

Taraflar, Donbas bölgesi ile Zaporijya Nükleer Enerji Güç Santrali hakkında farklı görüşlere sahip

Ukrayna'nın Donbas bölgesi ile Zaporijya Nükleer Enerji Güç Santrali hakkında tarafların farklı görüşlere sahip olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, görüşmelerde bu yönde ilerlemenin kaydedilmediğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Ancak tekrar vurgulamak istiyorum ki ekibim bana her şeyi telefonda bildiremeyeceklerini, her şeyi bana bildirmek istediklerini ancak henüz bunu yapamayacaklarını söyledi. Dönüşlerinde daha fazla ayrıntı belli olacak." dedi.

Rusya, Ukrayna ve ABD görüşmeleri

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna tarafını Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un başkanlığındaki heyet temsil etmişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Rusya, Son Dakika

