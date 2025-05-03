Zelenskiy'den İnsansız Deniz Araçlarıyla Vuruş - Son Dakika
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Zelenskiy'den İnsansız Deniz Araçlarıyla Vuruş

Ukrayna ordusu, insansız deniz araçlarıyla iki Rus uçağını vurdu ve askeri depoları yok etti.

03.05.2025 23:26
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun insansız deniz araçları kullanarak son 24 saatte iki Rus savaş uçağını vurduğunu açıkladı.

Zelenskiy gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşında son bir günde yaşanan önemli gelişmelere ilişkin bilgi verdi,

Ukrayna ordusunun, insansız deniz araçları kullanarak Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Kırım'da son bir gün içerisinde iki savaş uçağı vurduğunu kaydeden Zelenskiy, "Askeri depolar da yok edildi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın hazır olması durumunda kısa süre içerisinde 30 günlük ateşkesin sağlanmasını desteklediklerini söyledi.

Rusya'nın ülkesine yönelik her gün yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini anlatan Zelenskiy, aynı zamanda cephe hattında da ağır çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatmaya çalıştığını savunarak, bu ülkeye yönelik yeni yaptırımların hazırlandığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy'den İnsansız Deniz Araçlarıyla Vuruş - Son Dakika

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